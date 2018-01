I medicinali per i poveri? ​Finiscono agli immigrati

A metterlo nero su bianco è il rapporto "Donare per curare: povertà sanitaria e donazione farmaci", realizzato dall'Osservatorio donazione farmaci della Onlus Banco farmaceutico e dal'azienda farmaceutica Ibsa. I medicinali che ogni anno vengono distribuiti alle persone che non riescono a comparli in farmacia finiscono in larga parte agli stranieri, siano essi immigrati economici o rifugiati.

Il boom di richieste

Come si legge nel rapporto riportato oggi da La Verità, ad un aumento rispetto all'anno scorso del 10% delle richieste di farmaci gratuiti (l'incremento è dal 27,4% su base quinquennale), il 63,5% del totale degli assistiti è immigrato. Ben più della metà, dunque. Persone che nei fatti sembrano togliere spazio ai poveri italiani, se è vero - come certificato da "Donare per curare" - ben 13 milioni di italiani hanno dovuto ridurre le spese per le cure mediche. Un dato che registra un netto +6,3%. Le regioni prese d'assalto sono il Lazio (l'80% delle prestazioni erogate finisce in mano straniera) e la Liguria, dove si arriva al 74,8%. Poi vengono la Lombardia, le altre regioni del Nord e la costa tirrenica, compresa l'Umbria al centro della cartina geografica.

I farmaci degli immigrati