I migranti bivaccano in città: ​il leghista li sgombera da solo

È andato personalmente a sgomberarli, stanotte, il vicesindaco di Trieste. Paolo Polidori, volto noto della Lega della città in Friuli, ha ripreso in una diretta video il suo blitz notturno per cacciare una decina di migranti che da giorni bivaccavano sulle Rive, in centro città (guarda qui il video).

L'impresa del vicesindaco ha rivitalizzato un tema molto caldo in Friuli Venezia Giulia. Ieri il governatore Fedriga ha annunciato un incremento dei controlli ai confini a Nord, in modo da fermare il flusso di clandestini in una "via" di migrazioni meno pubblicizzata di quella marittima ma comunque molto attiva. A Trieste l'afflusso di immigrati si trasforma in alcuni casi in bivacchi non autotorizzati.

"Il decreto Salvini, che è in questo momento in firma, ci consentirà di intervenire su quella che possiamo definire emergenza profughi a Trieste", aveva detto ieri in conferenza stampa il vicesindaco di Trieste con delega alla Sicurezza. Per Polidori "la situazione che stiamo vivendo è stata creata dal precedente governo nazionale del Pd che per anni ha continuato a fomentare e alimentare il traffico di esseri umani. Oggi si permettono di dire che il governo non ha fatto nulla a tre mesi dall'insediamento".

Polidori aveva poi spiegato che i migranti che bivaccano in centro a Trieste sono in prevalenza pachistani, afgani e iracheni e in parte "sono richiedenti asilo, quindi in attesa dello status di rifugiato, mentre solo una piccola parte dei migranti già titolari del permesso di soggiorno o sono appena arrivati". E per aumentare il presidio della Polizia

Per contrastare il fenomeno dei bivacchi "chiederemo - aveva fatto sapere il leghista - un intervento più forte della Prefettura". Nell'attesa che arrivi la polizia soprattutto nelle ore notturne, però, si è attrezzato da solo. E ha sgomberato personalmente gli immigrati. All'invito a spostarsi, gli immigrati si sono alzati e si sono diretti verso altre zone della città. La polizia ha poi identificato alcuni di loro.