I nostri reporter raccontano le violenze sui cristiani nel mondo

Gli Occhi della Guerra, il nostro progetto dedicato ai reportage dal mondo, continua a raccontare le storie dei cristiani perseguitati a causa della loro fede. Un racconto fatto sul campo, con mille storie provenienti da Iraq, Siria, Nigeria, Egitto e Filippine, solo per citare gli ultimi Paesi in cui siamo stati.

Qui le comunità cristiane vivono una realtà drammatica: oppresse dalla costante minaccia del terrorismo dell'Isis e di Boko Haram. Una tragedia spesso trascurata dall'informazione occidentale e sulla quale è doveroso accendere ancora una volta i riflettori.

È per questo che il prossimo 20 febbraio alle ore 17:00, presso la sede de Il Giornale, il nostro reporter Fausto Biloslavo, da poco tornato dall'Egitto, ci racconterà con immagini inedite le dolorose storie della comunità cristiana copta, colpita e ferita da numerosi attentati, che vive nel terrore ma che rimane unita e salda nella fede. Storie di sofferenza, ma anche di speranza.

Assieme a Biloslavo, Gian Micalessin, presenterà il suo ultimo libro Fratelli Traditi, il racconto di una “persecuzione ignorata” – come viene definita nel sottotitolo – che passa per le vicende e per i volti dei protagonisti del conflitto siriano, delle vittime di una guerra che non si ferma davanti a niente e nessuno.