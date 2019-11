I pompieri contro il Conte Bis: "Meglio morire che infortunarsi"

Rabbia e tanta amarezza. Sì, perché della parole del premier Giuseppe Conte i vigili del fuoco non se ne fanno niente. In queste ore sono oltre 500 gli interventi dei pompieri effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l'eccezionale acqua alta e maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. Ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari.

E sono sempre di più gli scioperi da parte della classe lavorativa, che lamenta prima di tutto l'assenza di una copertura assicurativa Inail in caso di infortuni. " Guardo quelle immagini del premier davanti all'idrovora dei vigili del fuoco a Venezia, e mi girano le scatole...ancora retorica sui pompieri eroi. Come l'altra settimana quando tre dei nostri sono rimasti sotto le macerie della cascina esplosa. Commozione, cordoglio, solidarietà e poi il nulla. Alla fine, anche se può sembrare assurdo, è quasi meglio morire che rimanere infortunati perchè quando ci facciamo male non abbiamo l'assicurazione Inail e siamo lasciati soli davanti alla burocrazia ", spiega a Repubblica Luca Cipriani, capo squadra dei vigili del fuoco di Verona. Quando ricorda i colleghi scomparsi nel crollo di Alessandria i suoi occhi si riempiono ancora di una immensa tristezza. Ma anche di rabbia. " Io sarò sotto la Prefettura qui a Verona e presenteremo lo sciopero nazionale indetto da tutti i sindacati, a cominciare da Cgil-Cisl-Uil per il 21 novembre, il 2, il 12 e il 21 dicembre. L'ultima volta che abbiamo scioperato era 15 anni fa, e sia chiaro che la nostra è un'astensione dal lavoro simbolica perchè verrà comunque garantita l'attività di soccorso alla popolazione ".

Manifestazioni e scioperi

I vigili del fuoco saranno domani a Roma in piazza Montecitorio e davanti alle prefetture in tutti i territori per un'iniziativa promossa da Fp Cgil Vigili del Fuoco, Fns Cisl e Uil. L'intento è quello di rivendicare interventi a favore degli operatori del settore in tema di retribuzione, previdenza e sul riconoscimento effettivo delle malattie professionali. I pompieri, infatti, non godono di una copertura assicurativa Inail per gli infortuni e le malattie professionali. "Il governo e il Parlamento devono investire risorse sui vigili del fuoco nella legge di bilancio in discussione in Parlamento. Pensiamo che i politici non possano sottrarsi dal rispondere concretamente ai bisogni dei vigili del fuoco che anche in queste ore sono in campo per soccorrere i cittadini", dichiara Pompeo Mannone per la Federazione nazionale della sicurezza della Cisl.