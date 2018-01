La iena Giarrusso: "Io candidato del M5S? Smentisco ma lo valuterei"

Dino Giarrusso, noto volto televisivo, smentisce la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle. Ma non esclude questa possibilità per il futuro.

Nel giorno in cui si chiudono le candidature alle prossime elezioni sul sito del Movimento 5 Stelle, con annesso down del sistema, spunta un nome piuttosto noto. A lanciare la bomba è Dagospia che, con una flash news, annuncia la discesa in campo dell'ex direttore di Sky Emilio Carelli, del giornalista Pierluigi Paragone e della iena Dino Giarrusso. Quest'ultimo però smentisce la notizia.

Contattato telefonicamente da Giornalettismo, Giarrusso ha specificato: "Non ne so niente. Al momento non sono candidato. Ho grande rispetto per il Movimento 5 Stelle, ma sono sorpreso. Non so da dove sia uscita questa notizia". Ma poi non chiude le porte su un possibile futuro grillino: "Se poi mi arriva una proposta la valuto volentieri. Non dico che è una cosa che non farei. Ma la dovrei valutare. Ma dire che sono candidato è gossip delirante. È una proposta che valuterei, quella dei 5 Stelle, ma non è una cosa reale ora".