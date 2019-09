Orrore in Puglia, cane legato e gettato in cisterna sigillata

Volevano sbarazzarsi del cane. Così, ignoti villani hanno ben pensato di gettare la bestiola all'interno di una cisterna sigillandone l'imboccatura con un grosso masso.

Una barbarie tanto spietata quanto insensata, delle più atroci che siano state raccontate dalla cronaca delle settimane recenti. E ancora una volta, ai danni di un tenero animale indifeso. Ormai, sembra non esserci alcuna tregua per i nostri amici a quattro a zampe, sempre più spesso vittime di maltrattamenti efferati e disumani. Dagli abbandoni in autostrada alle esche avvelenate, passando poi per gli abusi domestici e le uccisioni più crudeli: è una escalation di inesorabile violenza.

L'ultimo caso, risale al 21 settembre, appena qualche giorno fa. L'episodio si è consumato a Muro Leccese, una tranquilla cittadina di soli 5000 abitanti, in provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dal giornale online LecceSette , il cane, un simil bovaro maschio di taglia media, è stato legato e gettato all'interno di pozzo in disuso nella località di Bosco Pipe, zona Conca Marao. Come se l'atrocità commessa non fosse già abbastanza crudele, gli ignoti autori del vile gesto hanno soverchiato la cisterna con un grosso masso, in modo da scongiurare la possibilità di un eventuale fuga. Per fortuna, un passante ha udito il latrato straziante del cane ed ha repentinamente allarmato i Vigili del Fuoco. Giunti sul luogo della segnalazione, alcuni operatori della vgf hanno provveduto ad estrarre l'animale dalla fossa bardandone il corpo con una fune. Dopo averlo riportato in superficie, il cucciolo, di soli tre anni, è stato trasportato nella vicina clinica veterinaria per accertamenti.

Ora il piccolo sta bene ed è in custodia presso il canile di Corigliano D'Otranto, in attesa di essere adottato da una nuova famiglia.