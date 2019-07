Iguana di un metro lasciata libera per strada: denunciato il proprietario

Ha lasciato libera per strada un'iguana grossa un metro ed è stato denunciato. Il fatto in Puglia, a Brindisi, dove il protagonista della vicenda è un muratore di 47 anni, finito nei guai per detenzione illecita dell'animale.

La vicenda nel pomeriggio di domenica 30 giugno, quando il possessore del rettile ha permesso che quest'ultimo si allontanasse da casa, scorrazzando per le vie del paese, senza adottare per l'appunto le adeguate e dovute cautele per preservare l'incolumità dell'animale e quella pubblica.

Fermato dai militari, l'uomo è risultato detenere illecitamente il rettile, essendo sprovvisto della documentazione necessaria. Dunque, l'esemplare è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro penale

In Italia trova applicazione la convenzione firmata a Washington, il 3 marzo del 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. La norma per coloro i quali detengono illecitamente esemplari vivi omettendo di osservarne le prescrizioni per la loro salvaguardia e incolumità, contempla una multa che va dai 15mila ai 300mila euro o con l'arresto fino a 6 mesi.