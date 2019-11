Ilaria Cucchi minacciata di morte su Fb: "Qualcuno ti metterà proiettile in testa"

Questa volta, la sua denuncia l'ha affidata al proprio profilo Facebook, pubblicando lo screenshot di una minaccia ricevuta via social. A qualche giorno dalla sentenza sul caso del fratello Stefano, in cui il tribunale di Roma ha condannato in primo grado a 12 anni di cercare Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, Ilaria Cucchi ha ricevuto un'intimidazione via social. E, questa volta, ha scelto di scriverne: " Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che denunciare ma mi rendo conto che di fronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela ".

La minaccia

La sorella del geometra 30enne, morto nel 2009 mentre si trovava in custodia dello Stato, ha infatti riportato sulla sua pagina Facebook lo screenshot del commento di un utente che si augurava che qualcuno le sparasse: " A sta stronza qualcuno metterà una palla in testa prima o poi, a prescidere da questa ultima stronzata ".

La diretta di Salvini

In base a quanto riportato da Huffington Post, il post sarebbe stato segnalato alla polizia. Il leader della Lega Matteo Salvini, intanto, a chiusura della sua diretta Facebook delle ultime ore avrebbe ribadito quanto già detto poche ore dopo la sentenza: " La droga fa male sempre e comunque, spero di non essere denunciato se il sabato pomeriggio denuncio che la droga fa male, sempre e comunque ". In questo modo, l'ex ministro dell'Interno è tornato (anche se indirettamente) a parlare del caso Cucchi (senza mai citarlo), per cui la sorella aveva deciso di querelarlo.

Il precedente con il leader leghista

Nei giorni scorsi, infatti, nel momento in cui era arrivata la conferma che la morte del 30enne venne causata da un omicidio preterintenzionale, Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se sentisse l'esigenza di chiedere scusa alla famiglia Cucchi, aveva dichiarato: " Non posso chiedre scusa per eventuali errori altrui. Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. In divisa e non in divisa. Sono vicinissimo alla famiglia, ho invitato la sorella al Viminale. Per quel che mi riguarda, come senatore e come padre, combatterò la droga. Questo testimonia che la droga fa male, sono contro lo spaccio sempre e comunque ".

La replica di Ilaria Cucchi