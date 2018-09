Ilva, Di Maio va avanti: chiude la procedura e non annulla la gara

Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva e dispone "di non procedere all'annullamento".

Questo è ciò che si legge nel provvedimento pubblicato sul sito del Mise e inviato ad Am Investco Italy insieme al parere dell'Avvocatura di Stato. Nel documento, poi, si richiama l'accordo con i sindacati siglato giovedì 6 settembre scorso.



La gara "non si poteva annullare nonostante fosse illegittima", ha detto il vice premier e ministro in una diretta su Facebook. Ma stando a quanto si legge nel parere dell'avvocatura il problema della gara è "la mancata valutazione della nuova offerta in rilancio formulata da Acciai Italia" la quale può assumere rilievo di quel "eccesso di potere" che sarebbe uno dei due presupposti per annullare la gara. Ma per arrivare a questo, ci deve essere "la possibilità di addivenire a un legittimo esercizio del potere di annullamento deve ancorarsi ad un interesse pubblico concreto e attuale, particolarmente corroborato".

Ma il vice premier grillino non la vede così e infatti la procedura è stata chiusa e il governo va avanti con ArcelorMittal.