Immigrati aggrediscono la troupe di "Dalla vostra parte"

Attimi di paura per la troupe di “Dalla Vostra Parte”. Un gruppo di immigrati ha accerchiato e aggredito il giornalista e il cameramen del programma televisivo di Rete4 (guarda il video). È accaduto a San Ferdinando, in Calabria. Volevano raccontare il dramma di 500 immigrati che vivono in un capannone occupato abusivamente nella seconda zona industriale del porto di Gioia Tauro. Ma glielo hanno impedito. Con la violenza.

Infastiditi dalle telecamere, gli immigrati, si sono scagliati con forza contro la troupe di Mediaset che, fortunatamente, è riuscita a fuggire in tempo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, diretti dal tenente Gabriele Lombardo. Anche loro hanno fatto fatica a riportare la calma all’interno del grande capannone diventato una polveriera.

Lo stabilimento si trova a pochi passi dalla tendopoli dove, a giugno, un carabiniere, aggredito mentre tentava di sedare una rissa fra un gruppo di migranti, ha accidentalmente ferito a morte un giovane africano. Il giorno dopo scoppiò una rivolta all’interno del campo. In quel lembo di terra regna l’anarchia. Lì comandano gli immigrati. A dichiararlo ai microfoni di Rete4, anche il sindaco di San Ferdinando. Sono oltre 3000 gli immigrati presenti nella Piana di Gioia Tauro. Tutti in cerca di lavoro. Che manca anche agli italiani. Intanto i lavori per la costruzione della nuova tendopoli sono fermi da mesi.