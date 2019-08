Immigrato strattona un bimbo, il nonno reagisce. E scatta la rissa

Immigrato strattona bambino, il nonno reagisce. Paura al porto antico di Genova. Uno straniero, probabilmente un immigrato di origini africane, ha strattonato un bambino per il braccio mentre era in compagnia del nonno. L'anziano signore, si è scagliato contro l'aggressore a difesa del nipotino ed è stato malmenato. Tra i due uomini, infatti, è esplosa una rissa. Gli agenti della polizia, che già si trovavano sul luogo, hanno fermato e portato via lo straniero.

Scene di ordinaria follia, ormai. Ancora un'aggressione, ancora uno straniero. Stavolta, la vicenda si è consumata a Genova, nei pressi del porto antico, venerdì sera. Soltanto poche ore prima, nello stesso luogo, un turista straniera si era suicidata lanciandosi da una cabina, sospesa a 30 mt da terra, della ruota panoramica.

Protagonista dell'episodio violento, è un immigrato africano che è solito fare il menestrello nei pressi dell'attrazione. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni diffuse da Telenord, lo straniero avrebbe strattonato un bambino in sella ad una bici mentre era in compagnia del nonno. A quanto pare, senza un apparente motivo.

Secondo la versione riferita agli agenti da alcuni testimoni oculari, l'immigrato avrebbe afferrato per il braccio il bambino e lo avrebbe strattonato con violenza. Probabilmente infastidito dal fatto che gli ronzasse attorno con la bicicletta o semplicemente perché "non fosse in serata" - in entrambi i casi, il vile comportamento non è giustificato - si è accanito contro la creatura. A quel punto, il nonno non ha potuto far altro che intervenire assaltando lo straniero a difesa del nipotino. Tra i due è scoppiata una violenta rissa ed è stato necessario l'intervento della polizia per dividere le parti.

Lo straniero, probabilmente un immigrato di origine africane, è stato portato via dagli agenti. Rischia denuncia per aggressione.