Immigrato aggredisce un'autista e accoltella carabiniere

Un immigrato, con regolare permesso di soggiorno, ha aggredito l’autista di un autobus del trasporto pubblico e ha accoltellato un carabiniere intervenuto per sedare la rissa. La violenza si è verificata a Pordenone, dove l’uomo originario del Burkina Faso - già noto alle forze dell'ordine - è stato poi messo in manette dagli uomini dell’Arma, accorsi a soccorrere il collega.

Il 28enne africano è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tutto si è verificato a bordo del mezzo pubblico, dove l’uomo – come rende noto il Messaggero Veneto di Pordenone – ha iniziato dal nulla a prendere a calci e pugni la corriera stessa, venendo richiamato dall’autista, che si è trovato così costretto a fronteggiare una situazione di pericolo, l’ennesima in Italia per la categoria degli autisti e dei controllori, di bus e treni, quasi quotidianamente presi di mira da soggetti violenti e malinenzionati.