Immigrato pesta due poliziotti. Il giudice lo libera subito, lui ripete lo show

Le immagini parlano da sole. Siamo a Padova, nel primo pomeriggio di martedì. Un tunisino a petto nudo "in evidente stato di agitazione" cerca di fuggire agli agenti che tentano di braccarlo. Si fa largo tra le auto in strada, corre. I poliziotti a fatica lo fermano e lui li "colpisce ripetutamente procurando lesioni con prognosi di 7 e 5 giorni". Direte: uno dei tanti casi di cui, purtroppo, la cronaca è piena. Forse. Ma a far scattare l'ira dei poliziotti non sono le ferite né l'aggessione. Dopo l'arresto, infatti, il 37enne è stato denunciato (lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) e processato per direttissima. Il giudice, però, alle 20 "ne ha disposto il rilascio". E il giorno dopo è tornato alla carica, in un'altra zona della città, manifestando intemperanze a bordo di un tram.

La vicenda ha mandato su tutte le furie i sindacati di polizia. Anche perché il 37enne è più che noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto scrive il Gazzettino, infatti, oltre alle denunce di martedì e mercoledì ha collezionato anche quella "per aver aggredito, all'inizio di maggio, il titolare cinese di un bar ". Senza contare che " nel 2009 era stato accusato di tentato omicidio ". In una piazza di Padova, il tunisino " accoltellò un connazionale 26enne perché ritenuto un informatore della polizia ". A dire il vero, scrive il quotidiano locale, il giudice "lo assolse". Ma poi il 37enne avrebbe continuato a collezionare crimini. Il Gazzettino parla di furto, spaccio, rissa, violenza.

Il sindacato di Polizia Sap non ci sta. E va all'attacco e mette nel mirino i giudici. " Da un controllo si è accertato che il soggetto in questione era già stato fermato innumerevoli altre volte dalle forze dell'ordine per gli stessi reati, per violenza in famiglia, reati di spaccio e chi più ne ha più ne metta - si legge nella nota - Nel rispetto delle decisioni assunte in piena autonomia dalla magistratura ci chiediamo però di quali altri reati si debba ancora macchiare questo tunisino a Padova, che nonostante una sfilza di precedenti è già tornato in libertà ".