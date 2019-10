Imperia, scritte sataniche e una svastica nelle aule dell'asilo

Se di scherzo si tratta, sicuramente è di cattivo gusto. Scritte sataniche e anche una svastica, quest’ultima disegnata su una parete, sono state trovate, stamani, nelle aule dell’asilo dei Piani di Imperia. Impossibile al momento stabilire gli autori di quello che per ora sembra essere un atto vandalico. Gli agenti della polizia scientifica della locale questura hanno effettuato un accurato sopralluogo appunto per chiarire questi interrogativi.

Tra l’altro gli alunni sono entrati in classe con alcune ore di ritardo, per non "inquinare" le prove e consentire agli investigatori di acquisire il maggior numero di tracce possibili. Ciò che subito spicca agli occhi è l'inquietante disegno del volto del diavolo con una croce rovesciata sulla fronte e, in basso, la scritta “666” il famigerato numero della “bestia”.

Ma non è tutto. Un altro volto del diavolo, con tanto di corna stilizzate, riporta la scritta “Bambini, Satana vi vuole bene”. Infine, troviamo un rosario. Difficile stabilire se a realizzare quelle scritte siano stati degli alunni “buontemponi” o qualcuno più grande appartenente all’entourage scolastico.

Non si esclude neppure l’azione di qualcuno esterno, riuscito a entrare nella notte alla ricerca di qualcosa da rubare, che non trovando nulla di interessante si sia voluto divertire lasciando un segno. Gli agenti hanno ascoltato la fiduciaria del plesso scolastico che è stata convocata in questura per fornire indicazioni. Al momento l’episodio non sembra suscitare allarme.