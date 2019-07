Impossibile dimenticare: le 60 persone con una super memoria

Ricordare ogni episodio del passato e qualsiasi fatto storico avvenuto nel mondo. Sono i "super poteri" di chi ha la Higly superior autobiographical memory (Hsam), una memoria di ferro, che permette a chi la possiede di non dimenticare nulla.

Si tratta di una condizione psicologica molto rara e, come ricorda il Giorno, di casi simili se ne contano ufficialmente nel mondo dai 30 ai 60, 8 dei quali sono in Italia. Secondo alcune ricerche, la Hsam potrebbe essere dovuta alla grandezza dell'ippocampo e di una parte del lobo temporale, che sono maggiori nelle persone con la super memoria. Per stabilire la presenza dell'Ipertimesia, vengono farri alcuni test, con domande: le risposte dei pazienti vengono registrate e, dopo due anni, viene chiesto alla persona interessata di ripetere esattamente le risposte date.

Il primo caso al mondo venne diagnosticato dal neurologo Usa, James McGaugh, dell' University of California Irvine: si tratta di Jill Price, che a soli 8 anni si era resa conto di essere in grado di raccontare i minimi dettagli delle sue giornate. E, nel 2000, quando lei ha 42 anni, le viene chiesto cosa avesse fatto il 19 ottobre 1979. La risposta: " Sono tornata da scuola e ho mangiato della zuppa, perché era insolitamente freddo quel giorno" . Tutto vero, dato che qul giorno del 1979 la temperatura era al di sotto della media. Jill si ricorda tutto e come lei ci sono altre decine di persone, tutte con una grande dote che, a volte, può essere anche una condanna: " Se capitano esperienze negative, difficilmente riesco a rimuoverle. Basta una sola immagine o anche un odore ed ecco che in un attimo ricompare quell' evento e ritorna la stessa emozione sgradevole. Insomma, per me c'è un passato che non passa".

Ma se c'è chi non può dimenticare nulla, anche volendo, dall'altra parte ci sono persone che non possono ricordare. Come Caitlin, che dopo un trauma cranico è stata colpita da un'amnesia che non le permette di ricordare nulla oltre le 12 ore. Così, ogni mattina, lei si sveglia e trova la casa tappezzata di post-it che le spiegano chi è e come si vive.