Imprenditrice cerca operaie: "Non le trovo, preferiscono il reddito di cittadinanza"

C'è una impresa delle pulizie che cerca ben 16 operaie, ma non riesce a trovarle. Al tempo del reddito di cittadinanza succede anche questo. E così l'impreditrice Mihaela Rujoiu si trova senza personale.

Arrivata in Italia dalla Romania nel 1991, la donna ha iniziato subito a lavorare come donna delle pulizie. Poi, grazie anche ai suoi studi, è riuscita a fondare a Senigallia (Ancona) la società Mikela Group srl che conta 15 dipendenti. E ora ha bisogno di altre 16 collaboratrici da affiancare al personale. Dopo la formazione è prevista l'assunzione, a tempo indeterminato. Un'offerta che al giorno d'oggi non è proprio da scartare a priori.

Infatti in molte si sono presentate ai colloqui. Ma, come rivela il Messaggero, tra loro c'era anche chi preferiva lavorare pochi mesi e poi prendere la disoccupazione o chi in nero per non perdere il reddito di cittadinanza. Nessuna quindi ha preso in considerazione l'idea di avere un lavoro sicuro e stabile. " Ho urgenza di trovare queste persone per il settore alberghiero – ha spiegato l’imprenditrice, ex consigliere straniero aggiunto –. Alcune mi servono da subito, altre da marzo, vanno bene anche gli uomini, ci sono le vetrate esterne degli hotel da pulire oltre agli interni. Basta che siano persone serie con voglia di lavorare ". Alcune candidate selezionate, sono state però mandate via: " Mi sono capitate persone che volevano lavorare in nero – ha continuato la donna –. Io faccio il contratto, non esiste che tengo una dipendente non in regola ".