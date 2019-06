Imprenditrice si impicca in casa: la figlia trova il suo corpo

Ha deciso di farla finita impiccandosi nella sua abitazione ad Atri (Teramo). La titolare di una ditta specializzata nel commercio di arredi per interni si è tolta la vita in uno sgabuzzino della sua casa.

A scoprire il cadavere è stata la figlia adolescente. La ragazza, rincasata per il pranzo, non ha trovato la tavola apparecchiata come al solito e si è insospettita. Così si è messa a cercare la madre e quando ha aperto la porta di uno sgabuzzino ha trovato la donna impiccata ad una trave con una corda. Ai suoi piedi, come riporta il Messaggero, una sedia rovesciata.

La ragazza in preda al panico ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione dei vicini di casa. Quando anche i medici del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La 55enne non ha lasciato alcun biglietto per spiegare il suo gesto estremo. Dalle prime ricostruzioni, sembra però che dietro alla tragica decisione si nasconda la delusione per un'attività imprenditoriale andata male.