Incendio a una cabina: stop treni tra Roma e Firenze

Quella di oggi potrebbe essere una giornata all'insegna del disagio per molte persone che hanno deciso di viaggiare in treno: dalle 5.40 è stato sospeso il servizio sulla linea ferroviaria Direttissima che collega Rovezzano e Firenze Campo Marte e su quella convenzionale tra Roma e Firenze. I diversi treni bloccati hanno inevitabilmente provocato (e continueranno a farlo) conseguenze sul traffico ferroviario in questione; si registrano già notevoli ritardi per i convogli sia da Nord (Milano e Bologna) sia da Sud (Napoli).

A comunicarlo è stata Rfi: " Per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria il traffico ferroviario nel nodo di Firenze è sospeso dalle 5.10. Ripercussioni sulle linee Av e convenzionale. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di Rfi e le forze dell'ordine ".

La causa

A provocare l'interruzione della circolazione è stato l'incendio - molto probabilmente doloso - di una cabina elettrica dell'Alta velocità all'altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze: attualmente stanno effettuando accertamenti la polizia ferroviaria, la Digos e la polizia scientifica.