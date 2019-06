Inchiesta Salone del libro: Piero Fassino a processo per turbativa d'asta

La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 26 dei 29 indagati dell'inchiesta sul Salone del Libro, circa la gestione della kermesse dal 2010 al 2015. Le accuse, a vario titolo, sono falso in bilancio, peculato e turbativa d'asta. Fra gli indagati anche l'ex sindaco Piero Fassino, l'ex assessore alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi e gli ex presidenti della Fondazione per il libro Rolando Picchioni e Giovanna Milella.

A gennaio 29 persone avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini, con il pm Gianfranco Colace che contesta irregolarità nella gestione dell'eventoe, in particolare, sui conti della Fondazione tra il 2010 e il 2015. Andranno a processo anche i revisori dei conti e i vertici della multinazionale Gl events.

La Procura ha formulato, invece, richiesta di archiviazione per tre indagati, fra cui l'ex assessore regionale Michele Coppola, nella giunta di centrodestra del governatore Roberto Cota, oggi direttore del settore Arte e cultura di Intesa Sanpaolo.

Fassino si difende