Inchiesta sui morosi della Tari, troupe de Le Iene viene sequestrata

Paura per Filippo Roma e Fabrizio Arioli, al momento sequestrati nell'ambasciata della Costa d'Avorio in Italia - precisamente in via Guglielmo Saliceto - mentre stavano indagando sui morosi della Tari, la tassa sui rifiuti, per proseguire l'inchiesta sui rifiuti di Roma. Al momento fuori dall'ambasciata ci sono 4 volanti dei carabinieri e 2 auto della polizia. Contattato al telefono, l'operatore de Le Iene ha fatto sapere: " Ci hanno di fatto sequestrato all’interno dell’ambasciata della Costa d’Avorio in Italia, hanno fatto sparire telecamera, microfoni e schede e non ci fanno uscire da qui ".

A distanza di due ore dal blocco, Arioli ha provato a spiegare ciò che sta accadendo: " Dopo aver visitato una mezza dozzina di rappresentanze diplomatiche, tra cui quella del Camerun, del Sudan e della Turchia, questa mattina siamo venuti all’ambasciata della Costa d’Avorio nella speranza di poter incontrare l’ambasciatore ". Non è ancora chiaro se l'ambasciata di questo paese avesse regolarizzato la sua posizione debitoria, " ma non abbiamo fatto in tempo a chiedere spiegazioni ".

Il sequestro

Stando alla testimonianza fornita a Le Iene - mentre in sottofondo si sentono le voci concitate del personale dell'ambasciata - improvvisamente " sono arrivati 4 o 5 uomini della sicurezza " che hanno subito " tolto tutto, spiegando che non potevamo filmare all’interno ". Nel frattempo dall'ambasciata hanno chiamato la polizia, arrivata sul posto dopo diverso tempo, ma non avrebbe " alcun potere, perché l’ambasciata è territorio ivoriano. E da qui, dopo averci sequestrato il materiale, non ci fanno uscire, ci stanno trattenendo ". Ora due carabinieri sarebbero entrati all'interno della struttura in questione. Il cellulare di Filippo Roma risulta spento: la redazione del programma televisivo in onda su Italia 1 ha avvertito che a breve ci potrebbero essere importanti sviluppi sulla vicenda.