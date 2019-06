Incidente aereo evitato all'ultimo: sfiorata la collisione a Treviso

Attimi di paura all'aeroporto Canova di Treviso dove un incidente aereo è stato evitato all'ultimo momento. Due voli Ryanair, uno in fase di decollo e l'altro in fase di atterraggio, si sono trovati di fronte sulla pista.

L'episodio è accaduto lo scorso 7 maggio. Come riporta la Tribuna di Treviso, il volo in partenza per la Germania aveva ricevuto l'autorizzazione al decollo da parte della torre di controllo. Così si era mosso verso la pista sulla quale però stava arrivando un velivolo pronto per l'atterraggio.

L'aereo in partenza ha subito frenato evitando in questo modo la collisione.