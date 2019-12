Incidente drammatico a Venezia, tre giovani hanno perso la vita

Incidente drammatico la notte scorsa a Noventa di Piave, piccolo comune di circa 6mila abitanti della città metropolitana di Venezia, dove tre giovani hanno perso la vita. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'incidente è avvenuto intorno alle 2:30 quando due utilitarie, una Citroen C3 ed una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente: i soccorsi sono intervenuti immediatamente ma, nonostante gli sforzi profusi, per gli occupanti non c'è stato purtroppo nulla da fare. A perdere tragicamente la vita sono stati da un lato Giulia Bincoletto, una 25enne di San Donà di Piave che si trovava alla guida della C3 e dall'altro Chiara Brescaccin, 24enne di Eraclea (Venezia) al volante della Punto e Matteo Gava di 20 anni, di Salgareda (in provincia di Treviso). I vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 8 di questa mattina con le operazioni di soccorso mentre i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi di rito, si sono messi alacremente al lavoro per cercare di ricostruire il prima possibile l'esatta dinamica dell'incidente.

Una notte veramente tragica da un punto di vista stradale quella appena trascorsa: sempre in Veneto infatti, più esattamente a San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, due donne di rispettivamente 52 e 28 anni, madre e figlia, sono entrambe morte a seguito del tremendo impatto della loro auto con quella di un 22enne: quest'ultimo è riuscito a salvarsi ed è stato trasportato in ospedale, dove i sanitari lo hanno sottoposto a tutte le cure del caso. Scendendo in centro Italia sempre stanotte ha perso la vita una 20enne ad Anguillara Sabazia, un comune di poco meno di 20mila abitanti della città metropolitana di Roma Capitale.

Secondo un sondaggio di Asaps, il portale della sicurezza stradale, le cosidette "stragi del sabato sera" sono tornate ad assumere nuovamente connotati parecchio tragici nel nostro Paese, dopo un periodo di relativa calma: Nei primi 3 fine settimana di ottobre 2019, nelle 16 ore maledette che vanno dalle 22 del venerdì alle 6 del sabato e dalle 22 del sabato alle 6 della domenica, l'Osservatorio aveva già registrato 27 incidenti importanti (solo quelli con vittime e feriti gravi), col coinvolgimento di giovani e con conducenti sotto i 40 anni. Nei 27 schianti purtroppo si sono contati 24 morti e 46 feriti. Gli incidenti mortali sono avvenuti principalmente nella riviera romagnola (una delle movide più vive dello Stivale), in quella veneta o quella del lago di Garda, ma anche nelle regioni meridionali (Palermo, Catania e Cosenza in primis).