Incidente a Malpensa: furgone pompieri sbatte contro sottopassaggio

Incidente a Malpensa, dove un furgone dei vigili del fuoco si è schiantato contro il passaggio di collegamento tra l'area del check-in e quella degli imbarchi.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18:30, quando i pompieri sono stati chiamati per un intervento di messa in sicurezza della pista: infatti, da un trattorino era caduto un collo con etichetta da "materiale radioattivo", rimanendo in mezzo a una delle piazzole. Una procedura di routine, ma il furgone dei pompieri per intervenire con celerità ha mal calcolato l'altezza del sottopasso, andandosi a schiantare e rimanendone incastrato.

Il video dell'incidente è stato immortalato dal circuito di videosorveglianza e dunque diffuso da Aeroporti Lombardia: il veicolo, troppo alto per passare sotto il ponte, sbatte e rimane bloccato.

Fortunatamente, nessuna conseguenza fisica per i due vigili del fuoco a bordo: soccorsi dal personale del 118 sono stati portati in ospedale in codice giallo e dunque dimessi.