Incidente per Richard Hammond: star inglese si schianta in gara

Bruttissimo incidente per Richard Hammond, la star di diversi programmi televisi come Top Gear e The Grand Tour. Miracolosamente il conduttore ne è uscito senza neanche un graffio, o quasi.

Il 47enne stava partecipando alla gara "Bergrennen Hemberg", in Svizzera, per registrare una puntata di The Grand Tour quando si è schiantato con un'auto elettrica da oltre mille cavalli, la Rimac Concept One, che, come si vede nel video, ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Il conduttore televisivo inglese è riuscito però a scendere prima che le fiamme bruciassero tutta la macchina riportando soltanto una una frattura al ginocchio. L'incidente sembrerebbe essere stato causato da un'errata valutazione della strada e delle performance della vettura guidata da Hammond. Il volto noto della televisione aveva già rischiato la vita nel 2006, sempre a causa di un incidente stradale, e lo scorso anno è stato protagonista di una brutta caduta dalla moto in Mozambico.

Il video dell'incidente