Incidente sull’A7: 22enne muore carbonizzato sotto un tir vicino Tortona

Da chiarire le dinamiche del tragico incidente che ha portato alla morte di un ventiduenne sulla Milano-Genova all’altezza di Tortona, in provincia di Alessandria.

Intorno alle sette di questa mattina l’audi con alla guida il giovane procedeva sull’A7 in direzione Milano quando si è schiantata a velocità contro un camion in un’area di sosta nei pressi dell’ex casello di Tortona. L’impatto è stato devastante: l’auto si è incastrata sotto il semirimorchio dell’automezzo, incendiandosi.

Nonostante l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno cercato di trarre in salvo il ragazzo dalla vettura in fiamme, per il ventiduenne non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato estratto carbonizzato dall’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l’ambulanza e una pattuglia della polizia stradale, che sta indagando sulla dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente potrebbero essere state un colpo di sonno oppure un guasto ai freni, inoltre non è chiaro se l’autoarticolato fosse in sosta o se invece stesse procedendo a bassa velocità

I documenti all’interno dell’Audi sono andati distrutti nell’incendio, gli agenti della Polstrada stanno perciò cercando di risalire all’identità della vittima attraverso la targa dell’auto. Le operazioni sono ancora in corso.