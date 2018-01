Incidente in un'azienda: sei intossicati a Milano

Un gravissimo incidente in un'azienda Milano in via Rho. Di fatto secondo le prime ricostruzioni un incidente si sarebbe verificato all'interno degli stabilimenti della Lamina, una azienda che si occupa principalmente di materiali ferrosi. Il primo allarme è scattato intorno alle 17 e i soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti. L'intervento è ancora in corso. Di fatto il 118 ha segnalato una "maxiemergenza". Infatti almeno sei operai sono rimasti coinvolti nell'incidente e in codice rosso sono stati portati in ospedale.



Quattro sono in arresto cardiocircolatorio. Altri due invece sono stati trasferiti in ospedali di Milano e Monza in codice verde. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno dell'azienda per capire cosa abbia provocato questo terribile incidente. A quanto pare l'allarme non è sunato, come hanno raccontato alcuni testimoni. Dopo l'arrivo in ospedale tre degli operai sono deceduti. Un altro resta ancora in condizioni gravissime e il personale medico sta facendo di tutto per salvargli la vita.