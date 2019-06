Uzbekistan, la giostra si rompe e uccide una ragazzina

Un tragico incidente avvenuto all'interno di un luna park dell'Uzbekistan in cui ha perso la vita una ragazzina di 19 anni. La grossa giostra, come si vede dal video, stava effettuando il suo classico giro a 360° quando l'asta ha ceduto e si è piegata in due sbattendo violentemente a terra il cerchio dove erano disposti i seggiolini.

Nel parco chiamato Istikol, nella città uzbeka di Jizzah, molte persone erano sedute sui seggiolini del Daredavil Ride pensando di divertirsi con un giro adrenalinico completo quando, proprio mentre stava partendo per il giro completo, un'asta si è piegata e ha sbattuto a terra la piattaforma in cui erano fissati i sedili. A morire è stata una ragazza di 19 anni che a causa dei traumi riportati non ha avuto scampo. Le grida di gioia si sono successivamente trasformate in guida di terrore. Il braccio di metallo che doveva sostenere la piattaforma non ha retto il peso e si è spezzato.

Le autorità hanno solamente detto che una ragazza di 19 anni è morta nel tragico incidente senza rilasciare ulteriori informazioni sul numero degli altri feriti si legge sul Mail.