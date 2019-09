Incidente a Venezia, ferite due turiste. E il gondoliere scappa

Stavano navigando a velocità elevata quando sono andati a sbattere contro una briccola. Ora una giovane turista canadese è ricoverata con un'emorragia cerebrale e con diverse fratture, la sorella ha invece un braccio rotto. Alla guida della barca c'era un gondoliere veneziano che si è rotto alcune costole.

Il giovane, dopo l'impatto nella notte in laguna, ha accompagnato le due ragazze di 21 e 30 anni all'ospedale. Poi è scappato a bordo del suo semicabinato.

Le due turiste hanno denunciato l'uomo spiegando alle forze dell'ordine cosa era successo. Come riporta il Corriere, le ragazze, a Venezia per una vacanza, hanno raccontato di aver conosciuto tre gondolieri. Uno di loro poi le aveva portate a fare un giro in barca.

Così gli agenti hanno iniziato le indagini. Nel frattempo, il gondoliere si è presentato al pronto soccorso con la costola rotta. Lì ha raccontato i fatti ed è stato denunciato per lesioni colpose gravi. Sequestrata la sua imbarcazione.