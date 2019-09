Incornato da un cervo: 72enne in gravi condizioni

Stava danneggiando la sua auto in sosta. Così, un 72enne romano ha cercato i tutti i modi di allontanare il cervo, ma l'animale si è scagliato su di lui. È successo a Pilone di Penna Sant'Andrea, in provincia di Teramo.

Un uomo di 72 anni stava cercando funghi nel bosco quando ha visto un cervo colpire la sua macchina. L'animale stava infatti dando cornate alla sua Opel Zafira parcheggiata sul ciglio della strada. Subito l'uomo è intervenuto cercando di allontanare l'animale con un bastone. Il cervo però ha reagito diversamente e ha iniziato a colpire il 72enne, ferendolo alla testa e al torace.

Come spiega il Messaggero, per soccorrere l'uomo è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo. Il 72enne ha riportato traumi e tagli al capo, all'addome e una profonda lesione emorragica all'inguine. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.