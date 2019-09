India, Dinesh cerca la terza moglie ma le altre due lo aggrediscono

Due donne indiane hanno dimostrato di conoscere il significato di “solidarietà femminile” alleandosi contro il marito. Non è una storia di poligamia e tra le sue trame nasconde tristi storie di violenza domestica, ma l'epilogo è un inno all'unione tra le donne in situazioni di difficoltà. Tutto nasce quando Dinesh, un uomo della regione del Tamil Danu, decide di cercare su internet la terza moglie.

La ricostruzione di questa storia, che ha dei tratti anche divertenti, è stata fatta dall'importante Indo-Asian News Service e riportata da Il Messaggero. La prima moglie di Dinesh si chiama Priyadarshini e ha sposato l'uomo nel 2016. Il loro matrimonio non è durato a lungo, perché poco dopo Priyadarshini ha lasciato Dinesh ed è tornata a vivere da sua madre. Il motivo addotto dalla donna sono le violenze domestiche di cui è stata vittima durante la convivenza con suo marito. Di nuovo solo, Dinesh ha deciso di cercare un'altra moglie anche se il suo precedente matrimonio risultava essere ancora valido. È durante questa ricerca che ha incontrato Anupriya in un sito di incontri. La donna è una giovane madre single con un bambino di due anni, che con Dinesh sperava di poter ricominciare una nuova vita. Con Anupriya la relazione non è durata che due mesi, fin quando anche lei non ha deciso di fare le valige e andare via da quella casa, per gli stessi motivi che hanno spinto in precedenza Priyadarshini a lasciare Dinesh.

L'uomo non è evidentemente in grado di vivere in solitudine e così ha deciso di rimettersi in piazza per trovare una terza moglie. Stavolta, però, il suo piano è naufragato prima del previsto, perché le sue due mogli si sono coalizzate per dargli una lezione. L'hanno aggredito in strada sotto gli occhi attoniti dei passanti che hanno ripreso il tutto condividendolo sui social e rendendolo virale. In India la poligamia non è prevista, se non per le minoranze islamiche, tuttavia è una consuetudine diffusa anche per gli uomini hindu. La legge indiana non riconosce i matrimoni successivi al primo, quindi le mogli successive non possono godere di alcun diritto. Non è chiaro se la ricerca della terza donna da sposare abbia dato i risultati sperati per Dinesh ma sicuramente ricorderà a lungo quel giorno, anche perché probabilmente è la prima volta che le sue due mogli si sono coalizzate.