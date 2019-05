Indiano bara a test di guida, ma l'auricolare lo manda in ospedale

È finito nei guai un 44enne indiano intenzionato a superare con l'inganno il test scritto per ottenere la patente di guida.

Il fatto si è verificato nella giornata di ieri all'interno della motorizzazione civile di Firenze, dove lo straniero si era presentato per sostenere l'esame munito di auricolari, cellulare e trasmittente. Il necessario, insomma, per poter leggere le domande del quiz ad una seconda persona, che avrebbe poi provveduto a fornigli le risposte esatte.

Il piano ben congegnato, tuttavia, è presto fallito, dato che gli esaminatori presenti durante il test hanno notato il comportamento sospetto del 44enne, al quale è stato immediatamente ritirato il foglio d'esame. È stato quindi richiesto l'intervento della polizia giudiziaria della Polstrada, che in breve ha raggiunto la sede della motorizzazione. Gli agenti hanno facilmente individuato l'auricolare inserito all'interno dell'orecchio dell'extracomunitario, ma quando all'uomo è stato chiesto di rimuovere l'apparecchio, questi si è reso conto di non esserne in grado. Il 44enne è dunque stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi (Firenze), dove il personale medico si è occupato di rimuovere delicatamente il piccolo dispositivo.

Una volta dimesso, l'indiano è stato quindi denunciato per truffa, mentre gli apparecchi utilizzati per barare al test sono finiti sotto sequestro. Gli inquirenti stanno ora indagando per risalire anche all'identità del complice.