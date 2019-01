Inferno su monte Martica: in fumo oltre 100 ettari dei boschi del Varesotto

Le fiamme sono divampate alle 17 di giovedì 3 gennaio sul monte Martica, in provincia di Varese e questa mattina, all'alba, sono riprese le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che stanno cercando di sconfiggere il rogo. Stando a un primo conteggio, sembra che in sole tre ore siano bruciati 20 ettari di bosco e si stima che siano oltre 100 quelli distrutti in totale dalle fiamme. La situazione, secondo quanto riportato dai media locali, è delicata, anche a causa dei forti venti che hanno permesso all'incendio di svilupparsi velocemente.

Alle 21 di ieri, le fiamme avevano già raggiunto la cima del monte e nella notte hanno scollinato, invadendo anche il pendio della Valganna. I fronti attivi sono due, secondo quanto riporta Varesenews: uno si dirige verso l'Alpe Cuseglio, l'altro si sta estendendo in Valganna. A protezione delle abitazioni, che vedono arrivare l'incendio verso di loro, ci sono due automezzi dei vigili del fuoco, anche se per il momento non c'è alcun pericolo per la popolazione. All'opera, per cercare di domare il rogo si sono attivate quattro squadre di pompieri, circa 20 operatori, che sono stati raggiunti dagli specialisti del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): con l'utilizzo dei droni, gli operatori potranno mappare i fronti, così da agevolare le operazioni di spegnimento.

Nella notte, alla Rasa di Varese, è stato fatto l'ultimo punto della situazione, al quale era presente anche il sindaco Davide Galimberti, che ha spiegato di aver contattato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, per poter attivare tutte le procedure necessarie a spegnere le fiamme. Tra le ipotesi sull'origine del rogo, si fa strada anche quella del dolo, dato che nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi focolai in varie zone del Varesotto.

Nel frattempo sono state richiamate tutte le unità dei vigili del fuoco fuori servizio, i volontari dell'antincendio boschivo e quelli della protezione civile. In più, a dar man forte a chi cercherà di spegnere il rogo da terra, si uniranno i canadair, che interverranno dal cielo.