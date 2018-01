Influenza, quest'anno rischio infezioni polmonari

Puntuale come ogni anno, anche nel 2018 l'influenza non ha mancato l'appuntamento congli italiani. In tanti, tantissimi cittadini passeranno qualche giorno a letto con temperatura alta, tosse, mal di testa e tutti gli strascichi che ne suguono. I dati parlano di oltre 3 milioni di persone coinvolte dall'ondata di influenza. Che quest'anno però presenta una novità: le complicanze batteriche.

A spiegarlo al Messaggero è Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss): " Dopo alcuni giorni alle prese con l'influenza - dice - possono subentrare infezioni a livello broncopolmonare in grado di allungare i tempi di recupero. Queste infezioni richiedono l'utilizzo dell'antibiotico, ma solo su prescrizione del proprio medico ". Insomma, una complicanza in più. E per nulla piacevole. " Sappiamo - continua Rezza - che quest'anno abbiamo raggiunto un picco altissimo e con questi numeri le complicanze aumentano di conseguenza. Ma in proporzione ai contagi non abbiamo alcun segnale che ci indica che i virus influenzali quest'anno siano più virulenti rispetto alle altre stagion i".