Si rasa i capelli per i bimbi malati: 14enne punita dalla preside

Una 14enne inglese si rasa i capelli per donarli ai bambini malati di cancro. Invece di premiarla, la scuola la punisce mettendola in isolamento.

È una storia a dir poco particolare quella che arriva dalla Cornovaglia, in Gran Bretagna. Niamh Baldwin, una ragazza di appena 14 anni, decide di compiere un gesto forte: tagliarsi i capelli a zero per donarli a un'associazione che produce parrucche per i bimbi malati di tumore. Un atto di generosità molto apprezzato dall'organizzazione ma poco, anzi per niente, dalla scuola frequentata dalla giovane.

Al ritorno tra i banchi di scuola, Niamh non è accolta nel modo sperato. Come riporta il Daily Mail, la preside decide infatti di punirla mettendola in isolamento. Secondo il dirigente scolastico, la giovane avrebbe dovuto chiedere il permesso alla scuola prima di tagliare i capelli a zero e che era consapevole che ci sarebbero state delle conseguenze. Di altro avviso la mamma della studentessa. "Penso che questa sia la cosa più coraggiosa e straordinaria da fare - scrive sui social - e mi rende così orgogliosa, ecco perché sono così sconvolta che la scuola l'abbia fatta sentire così umiliata e l'abbia messa in isolamento perché i suoi capelli devono essere 1 cm più lunghi per essere idonea a partecipare alle lezioni e avere il permesso di vedere i suoi coetanei nel parco giochi".