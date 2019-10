Inghilterra, la storia di Jennifer: "Mi hanno stuprato per 7 anni"

Stuprata per sette anni di seguito da quando aveva solo 11 anni. È questo l'incubo di Jennifer, una donna inglese oggi 40enne che ha deciso di raccontare la sua storia al Sunday Mirror. Siamo a Telford, nello Shropshire in Inghilterra. La storia, riportata anche dal Messaggero, è alquanto inquietante. Jennifer racconta infatti di essere stata violentata da oltre 500 uomini e lei sarebbe solo una delle tante vittime di una banda di criminali che dagli anni '80 ha seminato il terrore tra le ragazzine dell'area, attraverso un metodo di adescamento ben studiato. Le giovani vittime venivano infatti avvicinate da ragazzi più giovani e poi, tra festini a base di alcol e droga, ecco spuntare i loro aguzzini.

Jennifer racconta che a volte veniva violentata anche da 10 uomini in una sola sera. Il tutto condito da botte e ricatti vari. " Se non facevo quello che mi diceva mi picchiava. Pensavo che l'unica via d'uscita fosse la morte, perché ero andato alla polizia e non volevano aiutarmi. La mia vita era un inferno, mi sentivo così sola. Mi hanno anche rinchiuso in un appartamento con sbarre di ferro, per tre o quattro giorni. Mi fu detto che la polizia pensava che fossi stata rapita, ma non hanno fatto nulla ".

Inoltre, una 16enne che si chiamava Lucy Lowe, anche lei finita in questo terribile tunnel, fu uccisa nel 2000 insieme a sua madre e a sua sorella dopo che un uomo di 26 anni, che l'aveva messa incinta a 14 anni, aveva dato fuoco alla loro casa. L'uomo fu incarcerato per omicidio, ma non per crimini sessuali. Una ragazza, invece, era finita nella mani della banda ed era poi morta in seguito a un’overdose dopo che i suoi aguzzini l'avevano introdotta alla cocaina quando aveva appena 12 anni.