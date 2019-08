Inseguimento a Bari: col cellulare alla guida non si ferma all'alt

Nella mattinata di giovedì 8 agosto un uomo a bordo di un'automobile di grossa cilindrata, ignorando l'alt intimatogli dagli agenti della Polizia locale, si è dato alla fuga. L'increscioso episodio avvenuto a Bari e precisamente al quartiere San Pasquale, si è poi concluso con un inseguimento (con danneggiamento di altri veicoli) a cui è seguito lo schianto del responsabile contro un edificio all'incrocio tra via Re David e via De Napoli. Secondo una dettagliata ricostruzione dei fatti, una pattuglia motomontata della Polizia locale impegnata in un'attività di controllo ha sopreso l'uomo mentre utilizzava il cellulare alla guida. È scattato immediatamente l'alt al fine di contestare la violazione. Il conducente ha però pensato bene di non rispettare l'obbligo e di dileguarsi a tutta velocità per le vie limitrofe. Durante l'inseguimento che ne è seguito la pattuglia, con sirene e dispositivi luminosi, ha cercato di tallonare il soggetto, ma anche di evitare quanto più possibile qualsiasi pericolo agli altri utenti della strada. Tuttavia il fuggitivo prima di schiantarsi contro un muro e di essere arrestato, ha speronato una moto della Polizia locale ed ha danneggiato due automobili in sosta.

Condotto presso il Comando di Japigia, l'individuo è finito in manette con le accuse di resistenza e lesioni causate e subite da una vigilessa. Quest'ultima, infatti, è stata investita ma per fortuna ha riportato ferite lievi giudicate guaribili in un paio di giorni. Da successivi accertamenti nelle banche dati è altresì emerso che l'uomo aveva fornito false generalità. Non si trattava di un cittadino libico di 22 anni, bensì di un marocchino 25enne irregolare sul territorio italiano e con obbligo di dimora a Gioia del Colle. Gli sono state contestate tutte le violazioni al codice della strada, nonché il rifiuto di sottoporsi agli esami per accertare l'eventuale assunzione di alcool o droghe. Lo straniero dovrà anche rispondere di guida senza patente in quanto mai conseguita. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria verrà sottoposto al giudizio per direttissima.