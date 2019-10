Instagram, Facebook e WhatsApp non funzionano agli utenti in Europa e negli Stati Uniti

Storie che non si caricano, post che non si leggono e problemi con il servizio di messaggistica istantanea che, quotidianamente, milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano per comunicare tra loro. In queste ore, infatti, Instagram, Facebook e WhatsApp, due dei più popolari social network e il celebre servizio chat, hanno qualche problema di funzionamento. Secondo quanto riportato da Il Post e da diverse segnalazioni in rete, in queste ore le piattaforme presentano qualche difficoltà agli utenti di Europa e Stati Uniti.

Su Twitter, che invece risulta ancora funzionante, diversi utenti si scambiano commenti per capire che cosa abbia provocato il down, anche grazie all'utilizzo dell'hashtag #instagramdown. Anche il sito DownDetector conferma il guasto e l'account ufficiale dei tre social network, tutti di proprietà di Facebook, non ha ancora fornito una spiegazione alle tante domande degli utenti. L'ultima volta che la piattaforma di immagini aveva avuto un problema simile era stato il 19 ottobre, in tutta Europa.

Quando appena apri Instagram e vedi che non carica più niente e quindi vieni subito qui perché hai sempre bisogno di certezze nella vita! #instagramdown pic.twitter.com/BiOHep1lmR — Chiara (@ItsChiaraBitch) October 30, 2019

Su Twitter, però, oltre agli interrogativi relativi al blocco, anche tanti meme, tutti tra la preoccupazione e l'ironia.