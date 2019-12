Intervengono per sedare una lite. Poi scoprono un vicino di casa "stupefacente"

Intervengono per sedare una lite familiare in un appartamento ma scoprono un vicino di casa “stupefacente” e lo arrestano. Il fatto è successo a Catania dove, ieri notte, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno ricevuto una chiamata che segnalava un’accesa discussione all’interno di un’abitazione. Dunque i militari si sono precipitati immediatamente sul posto per sedare la lite in quella famiglia ed evitare le conseguenze di quei gesti spinti da momenti di rabbia.

Riportata la calma e missione compiuta, gli uomini in divisa stavano scendendo le scale per mettersi a bordo della loro macchina di servizio e andare via quando, all’improvviso, all’interno del condominio hanno iniziato a percepire uno strano odore. Più si allontanavano dall’appartamento nel quale erano stati poco prima, maggiore diveniva quella percezione sgradevole che, senza alcun dubbio, li ha indotti a capire si trattasse di marijuana.

Dunque, giusto il tempo di individuare la porta dalla quale proveniva l’odore che hanno fatto irruzione a casa di un uomo. Si tratta di Giuseppe Lena, 27enne di Siracusa, ma domiciliato a Catania. Non appena entrati i militari si sono trovati di fronte alla conferma di quello che poco prima avevano intuito. L’odore era molto forte e doveva esserci della droga. Iniziate le perquisizioni in ogni angolo dell’abitazione è stato ritrovato di tutto: 35 grammi di marijuana, 13 di hashish, 3 di cocaina e 6 di ecstasy. Lena è stato anche trovato in possesso di 490 euro contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Visto e considerato che lo spacciatore risultava essere anche in possesso di un appartamento nella località siracusana, i carabinieri hanno pensato di informare i colleghi del posto per approfondire gli accertamenti e perquisire quell’abitazione. Il risultato dell’attività ha portato alla luce il rinvenimento di ulteriori 420 grammi di marijuana e 5 di hashish. Giuseppe Lena è stato quindi arrestato nella flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Un colpo di fortuna quello di ieri per i militari che, partendo da un intervento di altro genere, si sono ritrovati nel posto giusto al momento opportuno per assicurare alla giustizia uno spacciatore. Non si ferma il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e, a Catania, in particolar modo, il fenomeno sta prendendo sempre più spazio all’interno del territorio. In queste ultime settimane, in vista del crescente fenomeno dell'illecita attività, sono aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine e quello che è emerso fa trapelare un quadro allarmante della situazione.