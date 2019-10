Investono due ciclisti e si mettono in posa facendo "ok". Testimoni: "Ridevano"

Pollice in su, sorrisone ed è subito foto-ricordo. A guardare la posa dei tre ragazzi, appoggiati seranamente al guard rail mentre conversano tra loro, sembrerebbe si tratti di una comitiva in partenza per una bella gita fuori porta. E invece, no. Il giovane esultante, quello con la felpa nera e jeans chiari, ha appena investito due ciclisti con la sua Audi TT viaggiando contromano in fase di sorpasso. Nella foto, gentilmente concessa dalla redazione de Il Gazzettino ed apparsa sull'edizione cartacea di questa mattina, si possono osservare ancora le protezioni e il casco divelti sull'asfalto delle due vittime. Le stesse che, solo per poco, non ci hanno rimesso la pelle.

L'incidente è avvenuto venerdì sera, a Vigonovo, in provincia di Venezia. I due ciclisti, entrambi amatori della Noventana Padana, sono stati immediatamente soccorsi e portati nel vicino ospedale. Uno dei due, preso di striscio dall'auto in corsa, ha riportato delle escoriazioni a seguito della caduta rovinosa. L'altro, un settantenne, è ricoverato in prognosi riservata in quanto è stato centrato in pieno salvo poi essere sbattuto all'aria dopo aver rimbalzato contro il parabrezza.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l'Audi stesse percorrendo contromano Riviera Naviglio Brenta quando, a velocità sfrenata, avrebbe tentato il sorpasso di un'altra macchina. Così, si sarebbe scontrata con i due ciclisti di rientro da una pedalata tranquilla. I tre giovani a bordo, sono tutti italiani intorno ai venti anni. Stando alla testimonianza di un passante, in attesa dell'arrivo della polizia avrebbero riso e scherzato come se nulla fosse accaduto. Anzi, quando lo sconosciuto ha immortalato con lo smartphone la scena dell'incidente, il conducente della vettura si è messo in posa dando l'okei per lo scatto col pollice in su.

Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri di Vigonovo. Al momento, l'unica certezza è che il giovane coinvolto dovrà pagare una sanzione salatissima per infrazione del codice stradale oltre a vedersi decurtati i punti della patente.