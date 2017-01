Volterra, investe e uccide madre e zia: "Travolte di proposito"

Ha travolto e ucciso con la sua Panda lanciata a tutta velocità madre (70 anni) e zia (75) che camminavano sul marciapiede nel centro di Volterra (Pisa). Poi ha investito un uomo, ricoverato ma non in pericolo di vita.

Protagonista della vicenda è una 40enne con problemi psichiatrici su cui ora stanno indagando la poliza. Secondo gli inquirenti e alcuni testimoni non si tratterebbe di un incidente, ma la donna avrebbe investito intenzionalmente i tre pedoni e in particolare le familiari, come racconta il Corriere.