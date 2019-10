Investito dal camion della nettezza urbana: muore imprenditore

Franco Domenico Anelli, imprenditore milanese di 74 anni, è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana. L’uomo si trovava in vacanza a Castelletto sopra Ticino, in provincia di Novara, quando improvvisamente è stato travolto dal mezzo che stava effettuando la retromarcia. Per Anelli non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Secondo quanto riportato da Novaratoday, nella mattinata di lunedì 21 ottobre, la vittima avrebbe sentito il camion del Consorzio Medio novarese sopraggiungere in via Verona e immediatamente sarebbe uscito dalla sua villetta, ancora in pantofole, per consegnare il sacco della pattumiera. Anelli avrebbe cercato di buttare il sacchetto direttamente nel cassone del mezzo, ma sarebbe stato invece investito. L’operatore non si sarebbe infatti accorto della presenza dell’uomo. Quando si è reso conto di quanto accaduto, il conducente ha subito chiamato il 118 per allertare i soccorsi.

Sul posto dell’incidente poco dopo è giunta un’ambulanza con a bordo il personale sanitario. Purtroppo i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell’imprenditore. Il corpo è stato trasferito all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Delle indagini si sono occupati la polizia locale di Castelletto e la stradale di Arona che hanno effettuato i rilevamenti necessari per capire l’esatta dinamica della tragedia.