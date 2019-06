Irritazioni a occhi e difficoltà a respirare: medici finiscono al pronto soccorso

Al Campus Bio-Medico a sud di Roma sono in corso i lavori per realizzare il nuovo pronto soccorso che dovrebbe aprire nel 2020. Lavori che però hanno mandato in ospedale almeno 20 tra medici e infermieri del blocco operatorio della struttura privata.

Nei giorni scorsi infatti il personale medico hanno avvertito irritazioni agli occhi e all'apparato respiratorio. Come riporta il Messaggero, dai primi accertamenti sembra che a causare i malori sia stato l'impianto di areazione.

Le resine usate dagli operai al lavoro per realizzare il nuovo pronto soccorso sarebbero entrate in circolazione nell'impianto dell'aria condizionata, diffondendosi anche nelle sale operatorie.

Medici e infermieri sono così stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant’Eugenio, dove sono stati visitati dai colleghi. Dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico precisano che non si è trattato di una intossicazione, ma solo di irritazioni che non hanno provocato nulla di grave.

L’attività del blocco operatorio è per ora sospesa, mentre il rapporto con la ditta che stava realizzando i lavori è stato concluso.