Isis diffonde video-testamento dell'attentatore Amri: "Vendetta per musulmani"

L'agenzia di stampa Amaq, legata allo Stato Islamico, ha diffuso un video nel quale viene mostrato Anis Amri mentre giura fedeltà all'Isis e dichiara di voler vendicare i musulmani morti nei raid aerei.

Il killer di Berlino, ucciso questa notte intorno alle 3 fuori dalla stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, nel filmato dichiara il desiderio di voler vendicare i musulmani che sono stati ammazzati negli attacchi aerei. A diffondere il video è la direttrice del gruppo Site che monitora costantemente le attività degli jihadisti online.

La direttrice, poi, ha precisato che il video risale prima dell'attacco di Berlino. Il filmato, infatti, è stato pubblicato soltanto pochi minuti dopo che l'agenzia Amaq ha riconosciuto Anis Amri come l'uomo che è stato ucciso questa notte nei pressi di Milano. Nel video, Amri promette vendetta per i raid aerei contro musulmani e afferma di voler punire i "mangiatori di maiale" e di voler diventare uno "shaheed", vale a dire un martire. "Invito i miei fratelli musulmani ovunque, quelli in Europa, uccidente i maiali crociati, ogni persona in base alle proprie possibilità".

Secondo l'analisi della direttrice di Site, il video di Amri, girato in modo amatoriale, dimostra che il tunisino aveva contatti con l'Isis e che ha agito "ispirato" dall'organizzazione, ma "non in coordinamento" con esso. (Guarda il video testamento)