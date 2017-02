Istat, cibi vegani e smartwatch nel paniere

I cibi vegani e la birra artigianale entrano nel paniere delle statistiche dell'Istat in modo da sottolineare come sta cambiando lo stile di vita degli italiani. Dentro anche lo smartwatch, le asciugatrici e una serie di preparati per cucinare più velocemente.

Quasi un italiano su dieci, il 7,6%, ha seguito una dieta vegetariana o vegana, con un trend in aumento dovuto ai vegani, che sono praticamente triplicati nell'ultimo anno, per un totale di 1,8 milioni di persone. Nel 2016 il giro d'affari dei prodotti vegani e vegetariani ha toccato i 357 milioni di euro di fatturato nella sola grande distribuzione, con un incremento del 18% negli ultimi 12 mesi.

I dati sono stati elaborati da Coldiretti e oltre ai prodotti vegani viene inclusa anche la birra artigianale. A questo è legato il boom dei microbirrifici che dieci anni fa erano poco più di una trentina mentre ora sono circa un migliaio, per una produzione stimata in 45 milioni di litri.

"La nuova produzione artigianale Made in Italy - sottolinea la Coldiretti - è molto diversificata, con numerosi esempi di innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo, quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso. Un'offerta che sta conquistando un numero crescente di consumatori in Italia e all'estero, dove in dieci anni l'export di birra italiana è praticamente triplicato".

Nel dettaglio nel 2017 entrano nel paniere 12 nuovi beni e servizi: i Preparati di carne da cuocere, i Preparati vegetariani e/o vegani, i Centrifugati di frutta e/o verdura al bar, la Birra artigianale, gli Smartwatch, i Dispositivi da polso per attività sportive, le Soundbar (barre amplificatrici di suoni), l'Action camera, le Cartucce a getto d'inchiostro, le Asciugatrici, le Centrifughe e i Servizi assicurativi connessi all'abitazione. Escono dal paniere le Videocamere tradizionali (sostituite dall'Action camera).