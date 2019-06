Istat, in povertà assoluta 5 milioni di italiani

Cinque milioni di italiani si trovano in stato di povertà assoluta.

Lo rivela l'Istat nel report sul 2018 che evidenzia che sono oltre 1,8 milioni le famiglie che si trovano in stato di incidenza, con un'incidenza pari al 7% e che coinvolge l'8,4% degli italiani. Secondo l'Istituto di statistica l'anno scorso si è arrestata " dopo tre anni la crescita del numero e della quota di famiglie in povertà assoluta " anche se si resta ai " livelli massimi dal 2005 ". Analizzando i numeri le famiglie in condizioni di povertà relativa sono circa 3 milioni (11,8%) coinvolgendo quasi 9 milioni di persone (15% della popolazione).

Per quanto riguarda la condizione di povertà assoluta la maggiore incidenza si registra nel Mezzogiorno dove tocca il 9,6% al Sud e il 10,8% nelle Isole. Notevole il differenziale con le altre aree geografiche (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est e del Centro). In stato di povertà si trovano soprattutto le famiglie numerose in cui l'incidenza della povertà assoluta è pari a 8,9% tra quelle con quattro componenti e raggiunge il 19,6% tra quelle con cinque e più componenti. Nella medesima situazione si trovano i nuclei con un solo genitore, mentre cambia la condizione per quelle famiglie dove la persona di riferimento è istruita ed ha un titolo di studio elevato.

Allarmante il dato sulla povertà dei minori che sono 1 milione e 260 mila (il 12,6%) e degli stranieri in cui la quota di persone in povertà assoluta sale al 30,3%.