Italia colpita dal maltempo: tutte le zone interessate

Il meteo, in questo periodo di festività pasquali, non è stato e non sarà troppo benevolo con gli italiani. Non sono poche le zone della nostra nazione costrette a registrare maltempo. Anche la giornata di domani, quella predisposta per le classiche gite e scampagnate di pasquetta, sarà interessata, almeno in alcune parti del Belpaese, da piogge e/o raffiche di vento. Andiamo con ordine.

Per il centro sud è già stato inoltrato un avvertimento di colore giallo: si prevedono forti temporali per il Molise, l'Umbria ed il Lazio. La situazione, come si legge sull'Adnkronos, è aggiornata in maniera continuativa sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Le coste laziali e molisane, poi, subiranno delle mareggiate. Pure l'agenzia Lapresse riporta un vero e proprio comunicato della Protezione civile, in cui viene citato il rischio idrogeologico. La medesima nota è utile a specificare con tutti i dettagli del caso quali siano i territori coinvolti dall'allerta meteo. Diviene così possibile elencare i Bacini Costieri Nord, il Bacino Medio Tevere, l'Appennino di Rieti, la stessa Roma, il fiume e la zona dell'Aniene, i Bacini Costieri Sud e il Bacino del Liri. La durata prevista per il maltempo è questa: a partire da domani pomeriggio fino a quello di dopodomani.

Saranno circa 48, dunque, le ore in cui bisognerà fare i conti con questa situazione metereologica. Questo per buona parte di laziali, molisani e umbri. Ma non è tutto, perché burrasche e vento sono segnalati pure per il sud: Calabria, Sardegna e Sicilia sono le tre regioni citate all'interno di una seconda allerta. In questo caso, il lasso temporale è quello che va dalla giornata di oggi all'alba di domani. Passando al resto del Belpaese, qualche pioggia dovrebbe interessare pure l'Emilia Romagna. Anche al Nord non dovrebbe andare molto meglio. Se da una parte si legge del "ritorno della neve" sulle vette superiori ai 2mila metri - come si apprende sull'Agi - dall'altra sono annoverabili previsioni di piogge alternate a schiarite sia per le regioni orientali sia per quelle occidentali.