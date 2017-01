Italia nella morsa del freddo. ​Ora c'è il rischio di "gelicidio"

Freddo, neve e ghiaccio tengono in un morsa gelida tutta la penisola italiana. Da Nord a Sud, l'Italia si è svegliata anche questa mattina con termometri sotto lo zero e paesaggi totalmente innevati. Ma dietro quegli scorci suggestivi, c'è il rischio di incappare in uno degli spettacoli più suggestivi e allo stesso tempo pericolosi che offre la natura: il gelicidio.

"Un affascinante fenomeno naturale, ma molto pericoloso"

È un fenomeno molto raro, infatti si verifica solo in condizioni particolari, caratterizzate da mutamenti repentini della colonina termica. Il gelicidio è determinato da gocce d'acqua che rimangono nel loro stato naturale, quindi liquido, anche a temperature inferiori allo zero. Le gocce, molto piccole, e formate da acqua priva di sali minerali, subiscono un raffreddamento improvviso, congelandole all'instante al loro contatto con il suolo o con qualsiasi altro oggetto solido.