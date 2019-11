Ecco perché l'Italia ha detto no all'abolizione dell'ora legale

Il nostro paese non vuole scegliere tra ora legale e ora solare. L’Italia si è opposta alla richiesta di Bruxelles che ha domandato a ogni paese dell’Unione europea di prendere una decisione in proposito. Entro il 2021 avremmo dovuto decidere quale delle due mantenere tutto l’anno. A giugno però il governo Conte I ha fatto domanda formale per mantenere la situazione così com’è. Il governo Conte bis non ha per il momento deciso di modificare il documento. Secondo il Corriere della Sera, sono tre i motivi fondamentali che hanno portato a questa presa di posizione.

I tre motivi

Prima di tutto non vi sarebbe una chiara valutazione dei vantaggi e degli svantaggi. Come si legge nel documento vi sarebbe la “mancanza di una valutazione d’impatto dalla quale si possa evincere, in modo esaustivo, il quadro dei vantaggi e degli svantaggi” . Non ci sarebbe nulla di scientifico che possa assicurare che cambiare orario due volte l’anno possa provocare danni psicofisici. Il secondo motivo è di origine economica, forse più importante del primo, almeno dal punto di vista finanziario. L’ora legale infatti ci porta a ad accendere la luce un’ora dopo e in questo modo nelle tasche degli italiani vengono risparmiati un bel po’ di soldi, si parlerebbe di 100 milioni di euro. O almeno questa sarebbe la cifra presente nel documento allegato a Bruxelles e preparato da Terna, il gestore dei tralicci dell’alta tensione. Il terzo e ultimo motivo che porterebbe l’Italia a opporsi all’abolizione dell’ una o dell’altra ora, è il rischio di vari fusi orari. Il timore è che le “singole scelte degli Stati membri possano creare un mosaico di fusi orari, con il rischio di non garantire il corretto funzionamento del mercato interno” . Con il desiderio di riordinare la situazione, si andrebbe invece a creare ancora più confusione. In questo modo l’Europa potrebbe non rispettare i “principi di proporzionalità e sussidiarietà” .

La decisione nei prossimi mesi

Bruxelles nei prossimi mesi darà il via a una discussione sull’ora legale nelle sedi del Parlamento e della Commissione europea. In questo momento però la questione non sembra al centro delle priorità dell’Unione. Contrari all’ora legale sarebbero soprattutto i Paesi del Nord, visto che là in estate fa buio più tardi e non vi è quindi la necessità di spostare in avanti le lancette dell’orologio per avere un risparmio economico. Di tutt’altra idea i Paesi situati nella parte meridionale dell’Europa, come l’Italia, che, grazie al cambio d’ora, guadagnano un’ora di luce in estate e ne recuperano una nelle mattine invernali. La palla passa adesso a Bruxelles.