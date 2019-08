Italiano abbattuto dalla polizia francese a Mentone

Abbattuto con un colpo di pistola dalla polizia, perché animato da istinti suicidi si è scagliato contro i soccorritori armato di coltello. La tragedia si è consumata, domenica sera, nel quartiere Careï, in promenade Maréchal-Leclerc-de-Hautecloque, a Mentone, poco lontano dal confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia. A farne le spese, come anticipato oggi dal quotidiano francese Nice Matin, è un clochard italiano di 53 anni, di nome Renzo.

La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità transalpine, ma da quanto si apprende l’aspirante suicida avrebbe agito in preda ai fumi dell’alcol e la polizia, dopo aver tentato invano di immobilizzarlo con alcune scariche elettriche, partite da un “taser”, avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco nel tentativo di bloccarlo. Quei pochi che lo conoscevano, ricordano Renzo come una persona pacata, tutt’altro che violenta, per certi versi generosa d’animo.

Pare, tuttavia, che la vittima avesse il cosiddetto “alcol cattivo”, ovvero si trasformava in una persona aggressiva ogni volta che eccedeva con gli alcolici. Qualcuno si spinge ancora più in là e racconta che in passato stava bene sia di salute che economicamente. Poi, per problemi di cuore, sarebbe finito in prigione, quindi sul lastrico. La vicenda è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità transalpine ed è stata aperta un'inchiesta per far luce sull'omicidio.