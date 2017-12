Ius soli, l'attivista marocchina: 'Togliere cittadinanza a Salvini'

"Possiamo anche iniziare a togliere la cittadinanza" a Matteo Salvini. L'attacco frontale al leader della Lega Nord arriva da Ilham Mounssif, marocchina che ora vive in Italia diventata una delle paladine della sinistra pro-ius soli.

La sconfitta su tutta la linea dei favorevoli all'approvazione della legge in favore della cittadinanza facile (la norma è ormai arenata in un Parlamento sciolto) non ha fermato le polemiche. La Mounssif da 20 anni vive in Italia e è diventata famosa perché qualche tempo fa le venne impedito di entrare alla Camera dei Deputati in quanto priva del passaporto italiano. Laura Boldrini, ovviamente, la accolse poi con tutti gli onori e le scuse del caso.